Alkem Laboratories consolidated net profit rises 1.63% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 3:34 PM IST
Sales rise 10.74% to Rs 3736.82 crore

Net profit of Alkem Laboratories rose 1.63% to Rs 636.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 625.82 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.74% to Rs 3736.82 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3374.28 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3736.823374.28 11 OPM %22.1622.51 -PBDT929.00816.35 14 PBT833.99731.07 14 NP636.02625.82 2

First Published: Feb 13 2026 | 3:34 PM IST

