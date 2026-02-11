ATV Projects India standalone net profit declines 3.59% in the December 2025 quarter

Sales rise 17.10% to Rs 18.35 croreNet profit of ATV Projects India declined 3.59% to Rs 1.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.67 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.10% to Rs 18.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.67 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales18.3515.67 17 OPM %10.2511.87 -PBDT1.881.93 -3 PBT1.601.66 -4 NP1.611.67 -4
