Igarashi Motors India standalone net profit declines 32.17% in the December 2025 quarter

Sales rise 2.51% to Rs 216.09 croreNet profit of Igarashi Motors India declined 32.17% to Rs 3.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.16 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.51% to Rs 216.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 210.80 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales216.09210.80 3 OPM %9.4411.27 -PBDT18.3920.29 -9 PBT4.227.17 -41 NP3.505.16 -32
