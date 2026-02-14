Aurobindo Pharma consolidated net profit rises 7.62% in the December 2025 quarter

Sales rise 9.01% to Rs 8604.51 croreNet profit of Aurobindo Pharma rose 7.62% to Rs 910.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 845.81 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.01% to Rs 8604.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7893.15 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales8604.517893.15 9 OPM %20.6119.99 -PBDT1868.581618.38 15 PBT1403.851199.85 17 NP910.29845.81 8
