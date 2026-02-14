Associate Sponsors

Prudential Sugar Corporation consolidated net profit rises 59.46% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:06 AM IST
Sales rise 106.38% to Rs 66.66 crore

Net profit of Prudential Sugar Corporation rose 59.46% to Rs 1.77 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.11 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 106.38% to Rs 66.66 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 32.30 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales66.6632.30 106 OPM %0.51-1.21 -PBDT2.411.49 62 PBT2.411.49 62 NP1.771.11 59

First Published: Feb 14 2026 | 9:06 AM IST

