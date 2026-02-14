Associate Sponsors

Axel Polymers reports standalone net loss of Rs 0.62 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 2:33 PM IST
Sales decline 20.25% to Rs 8.86 crore

Net Loss of Axel Polymers reported to Rs 0.62 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.76 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 20.25% to Rs 8.86 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.11 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales8.8611.11 -20 OPM %3.051.44 -PBDT-0.47-0.64 27 PBT-0.62-0.76 18 NP-0.62-0.76 18

First Published: Feb 14 2026 | 2:33 PM IST

