GSM Foils standalone net profit rises 95.96% in the December 2025 quarter

Sales rise 84.15% to Rs 66.33 croreNet profit of GSM Foils rose 95.96% to Rs 5.33 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.72 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 84.15% to Rs 66.33 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 36.02 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales66.3336.02 84 OPM %11.8811.24 -PBDT7.233.85 88 PBT7.123.77 89 NP5.332.72 96
