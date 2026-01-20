Home / Markets / Capital Market News / Bansal Wire Industries consolidated net profit rises 3.81% in the December 2025 quarter

Bansal Wire Industries consolidated net profit rises 3.81% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 20 2026 | 2:04 PM IST
Sales rise 11.29% to Rs 1029.02 crore

Net profit of Bansal Wire Industries rose 3.81% to Rs 43.27 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 41.68 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.29% to Rs 1029.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 924.61 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1029.02924.61 11 OPM %8.277.79 -PBDT72.3866.20 9 PBT57.4658.11 -1 NP43.2741.68 4

First Published: Jan 20 2026 | 2:04 PM IST

