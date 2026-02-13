Bharti Airtel consolidated net profit declines 55.14% in the December 2025 quarter

Sales rise 19.62% to Rs 53981.60 croreNet profit of Bharti Airtel declined 55.14% to Rs 6630.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 14781.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 19.62% to Rs 53981.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 45129.30 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales53981.6045129.30 20 OPM %57.0254.50 -PBDT25978.2021050.50 23 PBT12558.109346.30 34 NP6630.5014781.20 -55
