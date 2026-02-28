Birla Cotton Spinning & Weaving Mills standalone net profit rises 1.72% in the December 2025 quarter

Sales rise 1.80% to Rs 1.70 croreNet profit of Birla Cotton Spinning & Weaving Mills rose 1.72% to Rs 1.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.16 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.80% to Rs 1.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.67 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.701.67 2 OPM %90.5993.41 -PBDT1.541.56 -1 PBT1.541.56 -1 NP1.181.16 2
