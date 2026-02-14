Brainbees Solutions reports consolidated net loss of Rs 28.73 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 11.57% to Rs 2423.63 croreNet Loss of Brainbees Solutions reported to Rs 28.73 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 7.79 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.57% to Rs 2423.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2172.31 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2423.632172.31 12 OPM %3.994.97 -PBDT114.34109.98 4 PBT10.826.41 69 NP-28.73-7.79 -269
