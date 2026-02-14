Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Sai Capital consolidated net profit rises 52.40% in the December 2025 quarter

Sai Capital consolidated net profit rises 52.40% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:21 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 9.09% to Rs 0.24 crore

Net profit of Sai Capital rose 52.40% to Rs 3.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.29 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.09% to Rs 0.24 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.22 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.240.22 9 OPM %-200.00-304.55 -PBDT5.804.28 36 PBT5.173.59 44 NP3.492.29 52

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Cindrella Financial Services consolidated net profit rises 40.00% in the December 2025 quarter

Catvision reports consolidated nil net profit/loss in the December 2025 quarter

Supreme Holdings & Hospitality consolidated net profit declines 96.76% in the December 2025 quarter

ACS Technologies consolidated net profit rises 398.25% in the December 2025 quarter

TechNVision Ventures consolidated net profit rises 172.79% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:21 AM IST

Explore News

Next Story