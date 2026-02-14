Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Cindrella Financial Services consolidated net profit rises 40.00% in the December 2025 quarter

Cindrella Financial Services consolidated net profit rises 40.00% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:21 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 13.33% to Rs 0.17 crore

Net profit of Cindrella Financial Services rose 40.00% to Rs 0.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.10 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.33% to Rs 0.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.15 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.170.15 13 OPM %82.3580.00 -PBDT0.140.13 8 PBT0.140.13 8 NP0.140.10 40

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Catvision reports consolidated nil net profit/loss in the December 2025 quarter

Supreme Holdings & Hospitality consolidated net profit declines 96.76% in the December 2025 quarter

ACS Technologies consolidated net profit rises 398.25% in the December 2025 quarter

TechNVision Ventures consolidated net profit rises 172.79% in the December 2025 quarter

TIL reports consolidated net loss of Rs 6.85 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:21 AM IST

Explore News

Next Story