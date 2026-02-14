Cindrella Financial Services consolidated net profit rises 40.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 13.33% to Rs 0.17 croreNet profit of Cindrella Financial Services rose 40.00% to Rs 0.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.10 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.33% to Rs 0.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.15 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.170.15 13 OPM %82.3580.00 -PBDT0.140.13 8 PBT0.140.13 8 NP0.140.10 40
