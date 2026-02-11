Associate Sponsors

Britannia Industries consolidated net profit rises 16.89% in the December 2025 quarter

Britannia Industries consolidated net profit rises 16.89% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 9:16 AM IST
Sales rise 9.45% to Rs 4885.23 crore

Net profit of Britannia Industries rose 16.89% to Rs 679.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 581.69 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.45% to Rs 4885.23 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4463.30 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4885.234463.30 9 OPM %20.0118.88 -PBDT1003.54860.76 17 PBT919.03778.38 18 NP679.96581.69 17

First Published: Feb 11 2026 | 9:15 AM IST

