Carbon Specialities standalone net profit rises 1666.67% in the December 2025 quarter

Sales rise 186.60% to Rs 2.78 croreNet profit of Carbon Specialities rose 1666.67% to Rs 1.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.09 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 186.60% to Rs 2.78 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.97 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.780.97 187 OPM %66.19-11.34 -PBDT1.84-0.11 LP PBT1.84-0.11 LP NP1.590.09 1667
