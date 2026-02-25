Deepak Industries consolidated net profit rises 2.30% in the December 2025 quarter

Sales rise 10.76% to Rs 199.96 croreNet profit of Deepak Industries rose 2.30% to Rs 27.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 27.35 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.76% to Rs 199.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 180.54 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales199.96180.54 11 OPM %18.8820.78 -PBDT37.7637.52 1 PBT37.7637.52 1 NP27.9827.35 2
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content