Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Deepak Industries consolidated net profit rises 2.30% in the December 2025 quarter

Deepak Industries consolidated net profit rises 2.30% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 25 2026 | 9:05 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 10.76% to Rs 199.96 crore

Net profit of Deepak Industries rose 2.30% to Rs 27.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 27.35 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.76% to Rs 199.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 180.54 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales199.96180.54 11 OPM %18.8820.78 -PBDT37.7637.52 1 PBT37.7637.52 1 NP27.9827.35 2

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Elantas Beck India standalone net profit rises 32.38% in the December 2025 quarter

Rushil Decor standalone net profit declines 50.74% in the December 2025 quarter

GIFT Nifty suggests positive start for key indices

Stock Alert: HG Infra, IRFC, RVNL, Schaeffler India, Dr Reddys Lab, Waaree Energies

Rail Vikas Nigam bags Rs 270-cr EPC order from Central Railway

First Published: Feb 25 2026 | 9:05 AM IST

Explore News

Next Story