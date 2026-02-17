Citicorp Finance India standalone net profit declines 40.93% in the December 2025 quarter

Sales rise 3.06% to Rs 126.76 croreNet profit of Citicorp Finance India declined 40.93% to Rs 34.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 57.61 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.06% to Rs 126.76 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 123.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales126.76123.00 3 OPM %80.2997.41 -PBDT46.4975.05 -38 PBT46.4374.77 -38 NP34.0357.61 -41
