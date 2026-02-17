Home / Markets / Capital Market News / Frontline Financial Services reports standalone net loss of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

Frontline Financial Services reports standalone net loss of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 17 2026 | 9:08 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 1950.00% to Rs 0.41 crore

Net Loss of Frontline Financial Services reported to Rs 0.01 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1950.00% to Rs 0.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.02 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.410.02 1950 OPM %-2.44-100.00 -PBDT-0.01-0.02 50 PBT-0.01-0.02 50 NP-0.01-0.02 50

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Lerthai Finance reports standalone net loss of Rs 0.10 crore in the December 2025 quarter

Sword-Edge Commercials reports standalone net loss of Rs 0.27 crore in the December 2025 quarter

Zenith Health Care reports standalone net profit of Rs 0.22 crore in the December 2025 quarter

Yashraj Containeurs reports standalone net loss of Rs 0.15 crore in the December 2025 quarter

Ahmedabad Steelcraft standalone net profit declines 18.98% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 17 2026 | 9:08 AM IST

Explore News

Next Story