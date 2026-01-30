Associate Sponsors

Container Corporation Of India consolidated net profit declines 8.93% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 30 2026 | 9:07 AM IST
Sales rise 4.49% to Rs 2307.51 crore

Net profit of Container Corporation Of India declined 8.93% to Rs 333.91 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 366.65 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.49% to Rs 2307.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2208.31 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2307.512208.31 4 OPM %22.2821.06 -PBDT586.10542.70 8 PBT432.57457.21 -5 NP333.91366.65 -9

First Published: Jan 30 2026 | 9:07 AM IST

