Kross standalone net profit rises 2.79% in the December 2025 quarter

Sales rise 18.28% to Rs 177.48 croreNet profit of Kross rose 2.79% to Rs 13.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.60 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.28% to Rs 177.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 150.05 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales177.48150.05 18 OPM %13.2213.15 -PBDT21.6219.55 11 PBT19.2817.85 8 NP13.9813.60 3
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content