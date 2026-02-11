Contil India standalone net profit rises 16.67% in the December 2025 quarter

Sales rise 17.50% to Rs 8.73 croreNet profit of Contil India rose 16.67% to Rs 0.84 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.72 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.50% to Rs 8.73 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7.43 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales8.737.43 17 OPM %8.4811.17 -PBDT1.140.98 16 PBT1.130.97 16 NP0.840.72 17
