Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Amco India standalone net profit declines 77.27% in the December 2025 quarter

Amco India standalone net profit declines 77.27% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 9:06 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 0.04% to Rs 28.53 crore

Net profit of Amco India declined 77.27% to Rs 0.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.66 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 0.04% to Rs 28.53 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 28.54 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales28.5328.54 0 OPM %1.583.82 -PBDT0.481.18 -59 PBT0.210.91 -77 NP0.150.66 -77

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Midwest Gold reports standalone net profit of Rs 1.06 crore in the December 2025 quarter

Easy Fincorp reports standalone net loss of Rs 0.04 crore in the December 2025 quarter

Shivagrico Implements standalone net profit rises 120.00% in the December 2025 quarter

Phoenix International standalone net profit declines 71.62% in the December 2025 quarter

ATN International reports standalone net loss of Rs 0.05 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 9:06 AM IST

Explore News

Next Story