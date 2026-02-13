CP Capital consolidated net profit rises 49.70% in the December 2025 quarter

Sales rise 24.81% to Rs 16.80 croreNet profit of CP Capital rose 49.70% to Rs 12.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.35 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 24.81% to Rs 16.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.46 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales16.8013.46 25 OPM %79.9477.71 -PBDT14.9710.37 44 PBT14.279.65 48 NP12.508.35 50
