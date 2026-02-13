Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / CP Capital consolidated net profit rises 49.70% in the December 2025 quarter

CP Capital consolidated net profit rises 49.70% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 9:33 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 24.81% to Rs 16.80 crore

Net profit of CP Capital rose 49.70% to Rs 12.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.35 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 24.81% to Rs 16.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.46 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales16.8013.46 25 OPM %79.9477.71 -PBDT14.9710.37 44 PBT14.279.65 48 NP12.508.35 50

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Stanley Lifestyles reports consolidated net loss of Rs 0.60 crore in the December 2025 quarter

Ducon Infratechnologies consolidated net profit declines 32.26% in the December 2025 quarter

Senco Gold consolidated net profit rises 688.53% in the December 2025 quarter

Shah Metacorp consolidated net profit declines 77.00% in the December 2025 quarter

Time Technoplast consolidated net profit rises 25.39% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 9:33 AM IST

Explore News

Next Story