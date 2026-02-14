Associate Sponsors

Credent Global Finance reports consolidated net profit of Rs 17.59 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:27 AM IST
Sales decline 26.55% to Rs 1.66 crore

Net profit of Credent Global Finance reported to Rs 17.59 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.12 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 26.55% to Rs 1.66 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.26 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.662.26 -27 OPM %1321.6950.00 -PBDT23.870.48 4873 PBT23.570.14 16736 NP17.59-0.12 LP

First Published: Feb 14 2026 | 9:27 AM IST

