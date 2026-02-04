Associate Sponsors

Dam Capital Advisors consolidated net profit declines 61.06% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 04 2026 | 9:09 AM IST
Sales decline 32.74% to Rs 69.94 crore

Net profit of Dam Capital Advisors declined 61.06% to Rs 20.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 51.51 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 32.74% to Rs 69.94 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 103.98 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales69.94103.98 -33 OPM %46.9168.21 -PBDT30.5870.58 -57 PBT26.9769.30 -61 NP20.0651.51 -61

First Published: Feb 04 2026 | 9:09 AM IST

