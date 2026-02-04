Aarti Drugs consolidated net profit rises 9.42% in the December 2025 quarter

Sales rise 8.10% to Rs 601.71 croreNet profit of Aarti Drugs rose 9.42% to Rs 40.54 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 37.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.10% to Rs 601.71 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 556.60 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales601.71556.60 8 OPM %9.1511.09 -PBDT46.9764.56 -27 PBT29.0250.76 -43 NP40.5437.05 9
