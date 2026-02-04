Associate Sponsors

NGL Fine Chem consolidated net profit rises 1125.78% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 04 2026 | 9:09 AM IST
Sales rise 43.11% to Rs 127.51 crore

Net profit of NGL Fine Chem rose 1125.78% to Rs 15.69 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.28 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 43.11% to Rs 127.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 89.10 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales127.5189.10 43 OPM %17.505.71 -PBDT25.854.36 493 PBT20.671.27 1528 NP15.691.28 1126

First Published: Feb 04 2026 | 9:09 AM IST

