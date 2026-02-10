Associate Sponsors

Danlaw Technologies India standalone net profit rises 1.59% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 10 2026 | 2:33 PM IST
Sales rise 12.58% to Rs 61.57 crore

Net profit of Danlaw Technologies India rose 1.59% to Rs 4.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.41 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.58% to Rs 61.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 54.69 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales61.5754.69 13 OPM %12.8014.19 -PBDT7.687.42 4 PBT6.106.02 1 NP4.484.41 2

First Published: Feb 10 2026 | 2:33 PM IST

