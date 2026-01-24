Associate Sponsors

DB (International) Stock Brokers consolidated net profit declines 13.59% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 24 2026 | 9:16 AM IST
Sales decline 27.76% to Rs 6.61 crore

Net profit of DB (International) Stock Brokers declined 13.59% to Rs 0.89 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 27.76% to Rs 6.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.15 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6.619.15 -28 OPM %27.2317.70 -PBDT1.461.26 16 PBT1.160.94 23 NP0.891.03 -14

First Published: Jan 24 2026 | 9:16 AM IST

