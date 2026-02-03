Associate Sponsors

Dhampur Sugar Mills consolidated net profit rises 75.20% in the December 2025 quarter

Dhampur Sugar Mills consolidated net profit rises 75.20% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 03 2026 | 9:05 AM IST
Sales rise 9.54% to Rs 451.18 crore

Net profit of Dhampur Sugar Mills rose 75.20% to Rs 26.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.12 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.54% to Rs 451.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 411.89 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales451.18411.89 10 OPM %12.4010.11 -PBDT53.6438.18 40 PBT37.2121.71 71 NP26.4915.12 75

First Published: Feb 03 2026 | 9:05 AM IST

