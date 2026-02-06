Disa India consolidated net profit rises 51.70% in the December 2025 quarter

Sales rise 29.47% to Rs 128.62 croreNet profit of Disa India rose 51.70% to Rs 15.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 29.47% to Rs 128.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 99.34 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales128.6299.34 29 OPM %16.9112.26 -PBDT25.1515.94 58 PBT23.9714.71 63 NP15.2010.02 52
