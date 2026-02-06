Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Disa India consolidated net profit rises 51.70% in the December 2025 quarter

Disa India consolidated net profit rises 51.70% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 06 2026 | 9:11 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 29.47% to Rs 128.62 crore

Net profit of Disa India rose 51.70% to Rs 15.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 29.47% to Rs 128.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 99.34 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales128.6299.34 29 OPM %16.9112.26 -PBDT25.1515.94 58 PBT23.9714.71 63 NP15.2010.02 52

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Atal Realtech standalone net profit rises 66.02% in the December 2025 quarter

Krsnaa Diagnostics standalone net profit declines 23.66% in the December 2025 quarter

Univa Foods reports standalone net loss of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

S & T Corporation reports standalone net loss of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

Deepak Spinners reports standalone net profit of Rs 2.81 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 06 2026 | 9:11 AM IST

Explore News

Next Story