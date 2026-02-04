Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Dishman Carbogen Amcis reports consolidated net loss of Rs 12.97 crore in the December 2025 quarter

Dishman Carbogen Amcis reports consolidated net loss of Rs 12.97 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 04 2026 | 9:09 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 5.49% to Rs 719.80 crore

Net loss of Dishman Carbogen Amcis reported to Rs 12.97 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 4.63 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.49% to Rs 719.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 682.34 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales719.80682.34 5 OPM %15.7120.54 -PBDT73.9896.98 -24 PBT-10.4425.01 PL NP-12.974.63 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Suyog Telematics consolidated net profit declines 14.84% in the December 2025 quarter

Sheela Foam consolidated net profit rises 211.97% in the December 2025 quarter

Dam Capital Advisors consolidated net profit declines 61.06% in the December 2025 quarter

The Investment Trust of India consolidated net profit rises 196.01% in the December 2025 quarter

NGL Fine Chem consolidated net profit rises 1125.78% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 04 2026 | 9:09 AM IST

Explore News

Next Story