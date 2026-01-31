DOMS Industries consolidated net profit rises 14.13% in the December 2025 quarter

Sales rise 18.18% to Rs 592.19 croreNet profit of DOMS Industries rose 14.13% to Rs 57.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 50.73 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.18% to Rs 592.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 501.11 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales592.19501.11 18 OPM %17.4617.53 -PBDT104.6890.50 16 PBT82.2172.96 13 NP57.9050.73 14
