Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / New India Assurance Company consolidated net profit rises 8.85% in the December 2025 quarter

New India Assurance Company consolidated net profit rises 8.85% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 31 2026 | 9:10 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 7.72% to Rs 9770.95 crore

Net profit of New India Assurance Company rose 8.85% to Rs 379.95 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 349.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.72% to Rs 9770.95 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9070.33 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales9770.959070.33 8 OPM %2.111.08 -PBDT372.22107.26 247 PBT372.22107.26 247 NP379.95349.05 9

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Blue Dart Express consolidated net profit declines 15.65% in the December 2025 quarter

Steel Authority of India consolidated net profit rises 163.61% in the December 2025 quarter

Aster DM Healthcare consolidated net profit declines 7.64% in the December 2025 quarter

Odyssey Corporation consolidated net profit rises 525.00% in the December 2025 quarter

DOMS Industries standalone net profit rises 16.58% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 31 2026 | 9:10 AM IST

Explore News

Next Story