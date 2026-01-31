New India Assurance Company consolidated net profit rises 8.85% in the December 2025 quarter

Sales rise 7.72% to Rs 9770.95 croreNet profit of New India Assurance Company rose 8.85% to Rs 379.95 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 349.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.72% to Rs 9770.95 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9070.33 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales9770.959070.33 8 OPM %2.111.08 -PBDT372.22107.26 247 PBT372.22107.26 247 NP379.95349.05 9
