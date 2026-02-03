Associate Sponsors

Dr Agarwal's Eye Hospital standalone net profit rises 66.15% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 03 2026 | 4:53 PM IST
Sales rise 22.20% to Rs 116.22 crore

Net profit of Dr Agarwal's Eye Hospital rose 66.15% to Rs 17.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.40 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 22.20% to Rs 116.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 95.11 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales116.2295.11 22 OPM %29.5726.94 -PBDT35.1124.08 46 PBT23.4514.06 67 NP17.2810.40 66

First Published: Feb 03 2026 | 4:53 PM IST

