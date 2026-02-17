Home / Markets / Capital Market News / Dr Agarwal's Health Care consolidated net profit rises 51.03% in the December 2025 quarter

Dr Agarwal's Health Care consolidated net profit rises 51.03% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 17 2026 | 9:05 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 23.02% to Rs 529.86 crore

Net profit of Dr Agarwal's Health Care rose 51.03% to Rs 33.74 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 22.34 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 23.02% to Rs 529.86 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 430.72 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales529.86430.72 23 OPM %27.2026.66 -PBDT133.5199.17 35 PBT64.7640.99 58 NP33.7422.34 51

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Optiemus Infracom consolidated net profit declines 18.47% in the December 2025 quarter

Citygold Credit Capital reports standalone net loss of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

National Insurance Company reports standalone net loss of Rs 398.59 crore in the December 2025 quarter

KFin Tech appoints Nazish Hussain Mir as CTO

Asian markets make cautious start, oil rises ahead of US-Iran talks

First Published: Feb 17 2026 | 9:05 AM IST

Explore News

Next Story