Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Dynamic Archistructures standalone net profit rises 82.00% in the December 2025 quarter

Dynamic Archistructures standalone net profit rises 82.00% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 10 2026 | 9:11 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 126.32% to Rs 2.58 crore

Net profit of Dynamic Archistructures rose 82.00% to Rs 0.91 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.50 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 126.32% to Rs 2.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.14 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.581.14 126 OPM %51.1651.75 -PBDT1.320.59 124 PBT1.320.59 124 NP0.910.50 82

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Jeet Machine Tools reports standalone net profit of Rs 3.62 crore in the December 2025 quarter

Pasupati Fincap reports standalone net loss of Rs 0.08 crore in the December 2025 quarter

Udayshivakumar Infra reports standalone net loss of Rs 4.79 crore in the December 2025 quarter

Manbro Industries reports standalone net loss of Rs 0.15 crore in the December 2025 quarter

South Asian Enterprises reports standalone net loss of Rs 0.07 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 10 2026 | 9:11 AM IST

Explore News

Next Story