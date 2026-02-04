Emami consolidated net profit rises 14.51% in the December 2025 quarter

Sales rise 9.75% to Rs 1151.81 croreNet profit of Emami rose 14.51% to Rs 319.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 278.99 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.75% to Rs 1151.81 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1049.48 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1151.811049.48 10 OPM %33.3631.84 -PBDT400.52346.95 15 PBT355.20301.35 18 NP319.48278.99 15
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content