Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Empire Industries standalone net profit rises 0.57% in the December 2025 quarter

Empire Industries standalone net profit rises 0.57% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 1:51 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 7.49% to Rs 188.64 crore

Net profit of Empire Industries rose 0.57% to Rs 10.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.52 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.49% to Rs 188.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 175.50 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales188.64175.50 7 OPM %9.1410.21 -PBDT16.0515.63 3 PBT11.9811.52 4 NP10.5810.52 1

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Technical Associates Infrapower reports consolidated net loss of Rs 8.85 crore in the December 2025 quarter

Kirloskar Electric Company consolidated net profit rises 619.30% in the December 2025 quarter

Reliance Chemotex Industries standalone net profit rises 321.05% in the December 2025 quarter

Indices trade sideways; IT shares underperforms; VIX slides 2.16%

Britannia Industries rises after Q3 profit climbs 17% YoY

First Published: Feb 11 2026 | 1:51 PM IST

Explore News

Next Story