Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / eMudhra consolidated net profit rises 36.72% in the December 2025 quarter

eMudhra consolidated net profit rises 36.72% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 03 2026 | 9:05 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 35.41% to Rs 188.01 crore

Net profit of eMudhra rose 36.72% to Rs 28.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 20.97 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 35.41% to Rs 188.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 138.85 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales188.01138.85 35 OPM %21.8521.53 -PBDT43.0531.63 36 PBT34.0925.40 34 NP28.6720.97 37

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

PG Electroplast consolidated net profit rises 56.70% in the December 2025 quarter

Agribio Spirits consolidated net profit declines 5.98% in the December 2025 quarter

Arco Leasing reports consolidated net loss of Rs 0.49 crore in the December 2025 quarter

Olectra Greentech consolidated net profit rises 0.15% in the December 2025 quarter

Dhampur Sugar Mills consolidated net profit rises 75.20% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 03 2026 | 9:05 AM IST

Explore News

Next Story