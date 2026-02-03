eMudhra consolidated net profit rises 36.72% in the December 2025 quarter

Sales rise 35.41% to Rs 188.01 croreNet profit of eMudhra rose 36.72% to Rs 28.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 20.97 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 35.41% to Rs 188.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 138.85 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales188.01138.85 35 OPM %21.8521.53 -PBDT43.0531.63 36 PBT34.0925.40 34 NP28.6720.97 37
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content