Olectra Greentech consolidated net profit rises 0.15% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 03 2026 | 9:05 AM IST
Sales rise 28.76% to Rs 663.60 crore

Net profit of Olectra Greentech rose 0.15% to Rs 46.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 46.33 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 28.76% to Rs 663.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 515.37 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales663.60515.37 29 OPM %14.0515.32 -PBDT76.9571.02 8 PBT64.0761.95 3 NP46.4046.33 0

First Published: Feb 03 2026 | 9:05 AM IST

