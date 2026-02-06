Associate Sponsors

Ester Industries reports consolidated net loss of Rs 12.41 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 2:17 PM IST
Sales decline 1.91% to Rs 338.98 crore

Net loss of Ester Industries reported to Rs 12.41 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 24.82 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.91% to Rs 338.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 345.58 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales338.98345.58 -2 OPM %4.8517.22 -PBDT4.9748.49 -90 PBT-12.6831.35 PL NP-12.4124.82 PL

First Published: Feb 06 2026 | 2:17 PM IST

