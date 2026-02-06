Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Mehta Securities reports standalone net loss of Rs 0.03 crore in the December 2025 quarter

Mehta Securities reports standalone net loss of Rs 0.03 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 06 2026 | 2:17 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 33.33% to Rs 0.04 crore

Net Loss of Mehta Securities reported to Rs 0.03 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 33.33% to Rs 0.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.03 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.040.03 33 OPM %-75.00-100.00 -PBDT-0.03-0.03 0 PBT-0.03-0.03 0 NP-0.03-0.03 0

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Bajel Projects secures Mandsaur 765kV extension project

Talbros Auto and its JVs win orders worth Rs 1,000 cr

CESC slips as Q3 PAT slides 32% QoQ to Rs 304 cr

Jubilant Pharmova slips after weak Q3 performance

Board of Tarsons Products approves change in directorate

First Published: Feb 06 2026 | 2:16 PM IST

Explore News

Next Story