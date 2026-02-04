Excel Industries consolidated net profit rises 36.13% in the December 2025 quarter

Sales rise 18.90% to Rs 233.54 croreNet profit of Excel Industries rose 36.13% to Rs 8.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.90% to Rs 233.54 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 196.41 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales233.54196.41 19 OPM %6.746.15 -PBDT20.4016.94 20 PBT11.218.41 33 NP8.446.20 36
