Five-Star Business Finance standalone net profit rises 1.16% in the December 2025 quarter

Sales rise 12.06% to Rs 815.07 croreNet profit of Five-Star Business Finance rose 1.16% to Rs 277.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 273.86 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.06% to Rs 815.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 727.38 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales815.07727.38 12 OPM %68.6874.40 -PBDT378.43373.47 1 PBT368.82365.13 1 NP277.03273.86 1
