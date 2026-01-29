Associate Sponsors

T T reports standalone net loss of Rs 1.00 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 29 2026 | 9:06 AM IST
Sales decline 28.26% to Rs 40.59 crore

Net loss of T T reported to Rs 1.00 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 1.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 28.26% to Rs 40.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 56.58 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales40.5956.58 -28 OPM %7.714.90 -PBDT1.560.44 255 PBT1.100.13 746 NP-1.001.01 PL

First Published: Jan 29 2026 | 9:06 AM IST

