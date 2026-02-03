Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Garware Marine Industries standalone net profit declines 16.67% in the December 2025 quarter

Garware Marine Industries standalone net profit declines 16.67% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 03 2026 | 3:31 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 11.11% to Rs 0.30 crore

Net profit of Garware Marine Industries declined 16.67% to Rs 0.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.06 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.11% to Rs 0.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.27 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.300.27 11 OPM %13.3325.93 -PBDT0.050.07 -29 PBT0.050.07 -29 NP0.050.06 -17

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

One Mobikwik Systems jumps as Q3 turns profitable

Adani Ports spurts after Q3 PAT climbs 21% YoY to Rs 3,053 cr

Mahalaxmi Rubtech Ltd leads losers in 'B' group

Volumes spurt at PCBL Chemical Ltd counter

Pound off one-week low in global markets but tumbles against INR

First Published: Feb 03 2026 | 3:31 PM IST

Explore News

Next Story