Gateway Distriparks consolidated net profit declines 85.10% in the December 2025 quarter

Sales rise 39.23% to Rs 560.41 croreNet profit of Gateway Distriparks declined 85.10% to Rs 67.84 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 455.38 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 39.23% to Rs 560.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 402.52 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales560.41402.52 39 OPM %21.8524.01 -PBDT113.4090.69 25 PBT74.8064.39 16 NP67.84455.38 -85
