Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Shree Digvijay Cement Co. reports consolidated net loss of Rs 6.98 crore in the December 2025 quarter

Shree Digvijay Cement Co. reports consolidated net loss of Rs 6.98 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 06 2026 | 4:54 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 1.83% to Rs 183.34 crore

Net Loss of Shree Digvijay Cement Co. reported to Rs 6.98 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 4.84 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.83% to Rs 183.34 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 186.76 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales183.34186.76 -2 OPM %1.33-0.09 -PBDT0.280.57 -51 PBT-9.17-6.48 -42 NP-6.98-4.84 -44

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Grindwell Norton consolidated net profit rises 9.62% in the December 2025 quarter

Electrosteel Castings reports consolidated net loss of Rs 21.88 crore in the December 2025 quarter

DMCC Speciality Chemicals consolidated net profit declines 21.60% in the December 2025 quarter

Magadh Sugar & Energy standalone net profit rises 18.63% in the December 2025 quarter

SRG Housing Finance standalone net profit rises 43.03% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 06 2026 | 4:54 PM IST

Explore News

Next Story