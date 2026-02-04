Associate Sponsors

Greenply Industries consolidated net profit declines 41.25% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 04 2026 | 5:18 PM IST
Sales rise 9.59% to Rs 673.40 crore

Net profit of Greenply Industries declined 41.25% to Rs 14.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 24.46 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.59% to Rs 673.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 614.45 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales673.40614.45 10 OPM %7.608.25 -PBDT42.4048.27 -12 PBT25.8033.18 -22 NP14.3724.46 -41

First Published: Feb 04 2026 | 5:18 PM IST

